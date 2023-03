O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, pediu este domingo à sua equipa que seja «competitiva e eficaz» no jogo «muito difícil» frente ao Casa Pia, a contar para a 23.ª jornada da Liga.

«A equipa tem de ter capacidade de jogar com bola, sem abdicar da ideia de jogo, e temos de acelerar o jogo entrelinhas e ser eficazes. Devemos ainda prevenir ações ofensivas do Casa Pia, mas o importante é sermos competitivos e consistentes», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Peixoto desvalorizou o momento de forma menos positivo do Casa Pia, uma vez que «há sempre oscilações». «Vamos encontrar uma boa equipa, organizada, e muito forte na bola parada. Há um outro aspeto a referir, é que fazem muitos bloqueios na área», alertou.

«Queremos somar pontos em todos os jogos, sabendo que não vamos conseguir ganhar os jogos todos. Isto vai ser até ao fim, mas a equipa está forte e focada. A derrota [referindo-se ao jogo com o Boavista, na jornada anterior] é sempre um soco para nós, mas temos de trabalhar diariamente, temos de consistentes e ter mentalidade forte, porque só as equipas assim vão ter sucesso no final», continuou.

Sobre as contas da permanência, de resto, o técnico defendeu que «há quatro equipas que vão andar aqui em função umas das outras».

Matchoi, lesionado, é a única baixa confirmada no Paços para o jogo em casa do Casa Pia, agendado para esta segunda-feira, às 20h15.