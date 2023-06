Afonso Fazendeiro e Miguel Oliveira garantiram mais uma medalha para Portugal nos Jogos Europeus, ao vencerem o bronze no torneio de pares masculinos de padel.

A dupla lusa derrotou os italianos Simone Cremona e Marco Casetta em três sets, pelos parciais de 6-7 (6-8) 7-5 e 6-0.

Portugal, que alcançou outro bronze neste domingo por Leandro Ramos no lançamento do dardo, tem agora dez medalhas conquistadas nos Jogos Europeus, mas 12 já garantidas, já que Gonçalo Noites e Matilde Rodrigues vão no mínimo alcançar o bronze no Muay Thai.