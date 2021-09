O PSV Eindhoven foi surpreendido em casa este domingo pelo rival Feyenoord, com uma goleada por 4-0, em jogo da 5.ª jornada da liga holandesa. A equipa de Eindhoven começou com Bruma a titular e ainda lançou Carlos Vinicius, mas não conseguiu reduzir a pesada diferença.

Depois de ter começado a nova temporada com uma goleada ao Ajax, na conquista da Supertaça (4-0), o PSV provou agora do mesmo veneno do rival de Roterdão.

Um desaire que começou a ser desenhado já em tempo de compensação da primeira parte, com Jens Toornstra a abrir o marcador a passe de Marcus Pedersen. Já com o benfiquista Carlos Vinicius em campo, o Feyenoord voltou a marcar, aos 71 minutos, por Bryan Linssen.

O PSV Eindhoven arriscou tudo nos últimos instantes do jogo e o Feyenoord marcou por mais duas vezes: Jens Toornstra bisou aos 85 e Cyrel Dessers fixou o resultado final já em tempo de compensação.

Com este desaire, o PSV perde a liderança para o Ajax, com a equipa de Amesterdão a somar mais um ponto, enquanto o Feyenoord sobe até ao quinto lugar, a três pontos do rival de Eindhoven.