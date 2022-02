Roger Schmidt não vai continuar como técnico do PSV Eindhoven, anunciou o clube neerlandês em comunicado oficial.

O técnico alemão não quis renovar o vínculo e vai sair do cargo no final da época.

«Nas últimas semanas estivemos em conversações. A nossa intenção era continuar a contar com ele, mas essa não foi a vontade dele. É uma pena», afirmou o dirigente do PSV John de Jong, citado através dos meios de comunicação do clube.