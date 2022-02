O Barcelona oficializou esta quarta-feira a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang, avançado de 32 anos que rescindiu com o Arsenal.



O clube catalão explica que o internacional gabonês vai assinar um contrato válido até 30 de junho de 2025, contemplando uma cláusula que permite a sua saída a 30 de junho de 2023.



Pierre-Emerick Aubameyang fica blindado por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.



O reforço do Barcelona já começou a treinar com os novos companheiros.

