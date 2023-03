Bruno Tabata foi a grande novidade no onze do Palmeiras de Abel Ferreira para a receção ao São Bernardo nos quartos de final do Campeonato Paulista. O antigo jogador do Sporting assinou uma bela exibição no triunfo por 1-0.

Abel lançou Tabata no lugar habitualmente ocupado pelo jovem Endrick: «É um jogador que conhecemos bem, jogou muito bem no Sporting como médio interior. É um jogador que tem mentalidade de campeão, chegou de um clube em que ganhou títulos. Claro que não é um jogador tão agudo (ndr. como Endrick), mas tivemos uma conversa com ele e fez um excelente jogo hoje», elogiou o treinador português.

Tabata não era titular do Palmeiras há mais de um mês. Rony marcou o único golo do encontro, ao minuto 41, garantindo o apuramento do Palmeiras para as meias-finais do Campeonato Paulista.