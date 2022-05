Prodígio do Palmeiras e do futebol mundial, Endrick chegou a acordo com o verdão para assinar contrato profissional... quando fizer 16 anos.

O jovem tem 15 anos e para já ainda não pode ser profissional, mas isso mudará no próximo dia 21 de julho, quando completar 16 primaveras e assinar então o novo contrato com o clube de Abel.

Segundo a imprensa, o vínculo terá a duração de três anos e Endrick ficará com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.