O treinador adjunto do Palmeiras, João Martins, foi suspenso por três jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Em causa está a expulsão do elemento da equipa técnica de Abel no último jogo, frente ao Fluminense.

O momento deu-se no final da primeira parte: João Martins reclamou com o árbitro e foi amarelado. O técnico português continuou com os protestos e levou outro amarelo logo de seguida, o que culminou na sua expulsão.

Quando se dirigia para os balneários do Maracanã, e segundo a Sportv, João Martins dirigiu-se a uma câmara que transmitia a partida e disse: «Hoje o jogo está condicionado.»

Segundo a ESPN, o Palmeiras vai recorrer da suspensão.

Refira-se, de resto, que a equipa orientada por Abel perdeu esse jogo por 2-1.