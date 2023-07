Os protestos dos adeptos do Palmeiras contra a presidente do clube vão aumentando de tom, e já vão até além fronteiras.

Este sábado, na Times Square, em Nova Iorque, foi exibida uma mensagem num ecrã a questionar a falta de contratações neste mercado de transferências para a equipa orientada por Abel.

«Já que ela [Leila Pereira] está de férias, enquanto todos os adeptos do Palmeiras estão a pedir reforços, o protesto chega até ela. Onde estão as contratações? Cumpra as suas promessas», lê-se, na mensagem.

Na atual janela de transferências, refira-se, o Palmeiras não fez qualquer contratação, o que tem indignado a massa associativa do verdão.