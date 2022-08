O Palmeiras oficializou esta noite a contratação de Bruno Tabata ao Sporting, tal como o Maisfutebol anunciou em tempo oportuno.

Em comunicado, o verdão informou que o esquerdino de 25 anos rubricou um contrato válido até junho de 2026.

Em declarações aos meios do novo clube, o internacional sub-23 brasileiro revelou que era seu desejo assinar pelo Palmeiras e destacou o papel do treinador do emblema brasileiro, o português Abel, na decisão.

«Foi um conjunto de motivos que me fez vir para o Palmeiras. Quando soube do interesse, comuniquei ao Sporting que a minha vontade era vir para cá. Foram longos dias de negociações. Sempre deixei bem claro a minha vontade e fico muito feliz que deu tudo certo», começou por dizer.

«Foi a estrutura, o facto de o clube lutar sempre por títulos, foi o mister Abel, que teve uma parte muito importante nisso tudo, enfim, foi um conjunto de coisas. Além de tudo, o Palmeiras é um clube gigante com uma história incrível», acrescentou.

Bruno Tabata despede-se do Sporting ao fim de duas temporadas, nas quais fez 52 jogos, marcou oito golos e conquistou quatro títulos, entre os quais um campeonato nacional. Antes, havia representado o Portimonense.

Regressa agora ao Brasil, ele que completou a formação no Atlético de Mineiro.