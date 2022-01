Fernando Varela negou esta quinta-feira que tenha saído da equipa do PAOK por causa da opção do filho em assinar contrato com o Benfica.

Numa publicação nas redes sociais, o jogador de 34 anos esclareceu que já tinha saído da equipa antes mesmo da transferência de Gustavo Varela do emblema grego para as águias.

«Não gosto de falar, mas desta vez acho que preciso de esclarecer o que se tem falado na comunicação social em Portugal. As coisas não estão relacionadas, eu já tinha saído da equipa antes de o meu filho assinar pelo Benfica», escreveu.