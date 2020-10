O árbitro italiano Paolo Valeri vai dirigir, na próxima quarta-feira, o encontro de preparação entre Portugal e Espanha, segundo anunciou este domingo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Valeri será coadjuvado pelos compatriotas Matteo Passeri e Alessandro Costanzo, com o português Fábio Veríssimo a ser o quarto árbitro.

O encontro, marcado para as 19:h45 de quarta-feira, no Estádio José Alvalade, será o primeiro entre equipas profissionais a ter público nas bancadas no continente, depois do Santa Clara-Gil Vicente, nos Açores.

De acordo com a FPF, será autorizada uma ocupação de cinco por cento do recinto do Sporting na quarta-feira.

Depois do encontro particular com a Espanha, Portugal visita a França (11 de outubro) e recebe a Suécia (14), também em Alvalade.