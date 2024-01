A cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos será mesmo realizada no Rio Sena, reforçou, esta quarta-feira, o presidente do comité organizador de Paris 2024, Tony Estanguet, apesar de haver inúmeras preocupações com a segurança.

Em entrevista à emissora France Inter, Estanguet afirmou que apenas trabalham «numa cerimónia no Sena, não em outro lugar», mas que irão existir diversas «medidas de adaptação» em caso de risco de segurança. Estas medidas serão unicamente relacionadas com questões de cibersegurança ou condições meteorológicas adversas, explicou o mesmo.

O dirigente francês, antigo canoísta olímpico, garantiu que a segurança é «a base do sucesso dos Jogos», e que são estimados 400 mil espectadores nas margens do Sena, naquela que é a primeira cerimónia de abertura a decorrer fora de um estádio.

Relativamente às infraestruturas criadas para os Jogos Olímpicos, o responsável garantiu que estão preparados e querem aumentar o número de transportes públicos e de condutores, nomeadamente para metros e autocarros. Será também necessário a contratação de 17 mil seguranças privados.