O Paris Saint-Germain venceu o Manchester City por 2-0 e Leo Messi estreou-se a marcar com a camisola da equipa francesa, em grande estilo.



Após o encontro, o presidente do PSG vou ao balneário cumprimentar os jogadores e foi notória a euforia no abraço e no curto diálogo com Messi.



Nasser Al-Khelaifi parece dizer ao argentino que o primeiro golo já está e que agora virão muitos mais.



Será mesmo assim?