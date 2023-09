Lee Kang-In ainda agora chegou ao Paris Sait-Germain, mas arrisca-se a ausentar-se dos trabalhos do emblema de Paris por algumas semanas.

Mas, diga-se, vai fazê-lo com a autorização do clube.

Segundo avançou a RMC Sport, o PSG autorizou o jogador sul coreano a participar nos Jogos Asiáticos, que vão decorrer de 19 de setembro a 8 de outubro na China.

O médio de 22 anos pode perder vários jogos da equipa de Luis Enrique, mas por uma boa razão: é que participar na competição, ficará isento de ter de cumprir o serviço militar obrigatório.

Na quinta-feira, no entanto, o selecionador sul coreano, Hwang Sun-hong, criticou o PSG. «Tenho estado em contacto pessoal com o Kang-In e ele quer juntar-se a nós o mais rápido possível. Mas as conversas com o PSG sobre a data da sua chegada não parecem estar a progredir, por isso estou desapontado», afirmou, citado pelo RMC Sport.