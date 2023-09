Não correu de forma brilhante a estreia de Andreas Samaris pelo Coritiba, na última noite, diante do Bahia.

Primeiro, o resultado, já que a equipa de Paraná perdeu por 4-2. Do outro lado, refira-se, estava também a estreia de Rogério Ceni no comando técnico do Bahia, ele que sucedeu a Renato Paiva.

Mas voltando a Samaris, o antigo médio do Benfica e do Rio Ave até foi titular, mas saiu logo aos 37 minutos, quando a formação da casa já perdia por 3-1.

Também Islam Slimani, ex-avançado do Sporting, se estreou pelo Coritiba: fez os 90 minutos e somou uma assistência, para o golo de Andrey, aos 90+4 minutos.