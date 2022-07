Depois de uma época de alto nível ao serviço do Sporting, Pablo Sarabia está de regresso ao Paris Saint-Germain.

A concorrência no ataque dos parisienses, como se sabe, é fortíssima, mas o internacional espanhol garante que tem como objetivo integrar o plantel às ordens de Christophe Galtier.

«O mais importante para uma equipa é ter 15, 16, 17 jogadores prontos para jogar, todos do mesmo nível, porque há muitos jogos. Estarei pronto para isso», começou por dizer, em entrevista à AFP.

«Haverá jogos em que serei titular, outros em que vou começar no banco. Mas acredito que tenho de estar pronto», prosseguiu.

Depois, Sarabia recordou a temporada no Sporting: «Tive uma época muito boa no Sporting, diverti-me muito. Evoluí como jogador e sinto-me que estou no melhor momento da minha carreira, com muita confiança. Tinha como objetivo sentir-me bem e evoluir, e consegui.»

«Para mim estava claro que queria regressar e estou muito feliz por estar aqui depois de ter feito o meu trabalho. Posso dar coisas à equipa, trabalho, entusiasmo, golos e assistências. Farei tudo para ajudar a equipa, é o mais importante para ganhar títulos», concluiu.