A FIGURA: João Moutinho

Perdemos a conta ao número de passes teleguiados à procura de movimentos de companheiros em profundidade, pela ala ou pelo corredor central, mas se quiser ter uma ideia pode contar aqui. Sem precisar de desempenhar grandes tarefas defensivas, foi o quarterback de serviço da equipa das quinas. E que qualidade de colocação de bola!

O MOMENTO: golo de Ronaldo. MINUTO 85

Portugal procurou vorazmente desde a entrada do capitão em cena logo após o intervalo. A muita fome de golo tirou-lhe algum discernimento na finalização. E foram várias as oportunidades flagrantes que (estranhamente) desperdiçou. Quase a fechar, chegou ao ambicionado golo. E vão 102.

OUTROS DESTAQUES

Sérgio Oliveira: revelou boa chegada à área contrária e foi num desses movimentos que assistiu Pedro Neto para o 1-0 aos 8 minutos. Pouco depois, serviu Paulinho numa jogada que o avançado não conseguiu transformar em golo. Decide quase sempre bem quando tem bola e tem legitimidade para ambicionar um papel de maior preponderância na Seleção, não obstante a concorrência de peso.

Nelson Semedo: sempre muito envolvido na produção ofensiva lusa pelo corredor direito. Participou no lance do primeiro golo da equipa das quinas, assistiu Paulinho para o 2-0 e tirou outros cruzamentos bem medidos Aventurou-se também por terrenos mais interiores e na reta final da primeira parte ainda ameaçou o golo.

Pedro Neto: precisou de apenas oito minutos para se estrear a marcar no primeiro jogo pela Seleção Nacional. Remate forte no final de uma triangulação perfeita que meteu Paulinho e Sérgio Oliveira, qualquer um deles com a possibilidade de visar a baliza andorrana.

Paulinho: um bis na estreia e oportunidades de sobra para não ficar por aqui. Não é pelos dois golos a uma frágil Andorra que prova ser uma opção válida para Fernando Santos – há muito que o faz no Sp. Braga – mas os movimentos e as execuções no segundo e quarto golos são «à ponta de lança».

Renato Sanches: o futebol de rua está-lhe no sangue. É o que o diferencia pela positiva, mas também aquilo que lhe tira por vezes o tempo certo de passe quando quer recrear-se um pouco mais com a bola. Nesse aspeto está cada vez mais controlado e revela hoje a maturidade necessária para colocar em campo todo o seu talento de forma regular. Fez o 3-0 na segunda parte, já depois de nos primeiros 45 minutos ter ameaçado o golo em duas ocasiões. Esteve paciente também na circulação de bola.

Domingos Duarte: outro estreante, tal como Paulinho e Pedro Neto. Fez dupla com Rúben Semedo. Seguro nas poucas ações defensivas. Pouco mais a dizer, mas isso não é culpa dele, mas sim da falta de presença de Andorra no ataque.

Mário Rui: boas incursões pelo corredor esquerdo, duas assistências para golo e outros passes bem medidos. Um dos melhores da noite.

Josep Gomes: nada a fazer nos golos de Portugal. Não fosse ele e a seleção de Andorra regressaria a casa vergada a uma goleada ainda mais pesada.