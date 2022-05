O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, disse esta sexta-feira que a sua equipa ainda não está de férias e quer ganhar na deslocação do próximo sábado ao terreno do Marítimo, em jogo a contar para a última jornada da Liga.

«Não é uma semana diferente das outras. Foi preparada da mesma forma e com o mesmo objetivo: chegarmos ao Funchal, sermos competitivos e disputarmos o jogo com intenção de vencer. Será assim até ao último dia, porque não estamos de férias», disse treinador do emblema de Portimão.

Em relação à renovação com os algarvios, o técnico de 54 anos voltou a deixar a questão para depois do final do campeonato. «Temos conversado todos os dias. Para a semana, acertamos o que tivermos a acertar e aquilo que for melhor para todos», finalizou.