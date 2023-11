Pedro Proença, presidente da Liga Portugal (LP), foi nomeado para presidir à Associação de Ligas Europeias (EL), que era gerida por uma Comissão Executiva. O dirigente, que impôs essa condição para aceitar o convite, vai manter o cargo na LP.

«Pedro Proença foi nomeado para assumir a Presidência da Associação de Ligas Europeias (EL – European Leagues), organismo que reúne 40 ligas profissionais, representando mais de mil clubes, provenientes de 34 países europeus. A nomeação feita pelo Board of Directors da Associação de Ligas Europeias será formalmente ratificada durante a próxima Assembleia Geral do organismo, agendada para dia 30 de novembro», anunciou a Liga Portugal, em nota oficial.

O antigo árbitro, atualmente com 53 anos, já reagiu à decisão: «Após período de ponderada reflexão, informei os membros do ‘board of directors’ da minha disponibilidade para aceitar o convite que me foi dirigido para assumir o cargo de presidente da EL, decisão tomada após ter recebido a garantia, absolutamente imprescindível, de que o mesmo é compatível com o exercício do cargo de presidente da LPFP.».

«Não admitirei que a presidência da EL me faça desviar um milímetro do compromisso que, em junho deste ano, assumi com os clubes que compõem o futebol profissional e que subscreveram, por unanimidade, o programa eleitoral com que me apresentei para um novo mandato de quatro anos», sublinhou Pedro Proença.

Recorde-se que a hipótese já tinha sido colocada em outubro. Nessa altura, o dirigente fez saber que só aceitaria assumir funções se pudesse manter o cargo na Liga Portugal. Por isso, a administração das Ligas Europeias decidiu continuar sem presidente. Agora, o cenário mudou e as condições de Pedro Proença foram aceites.