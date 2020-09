O presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, assumiu que a Liga portuguesa tem potencial para ser uma das melhores do mundo. «Somos um país de futebol, que criou Cristiano Ronaldo e José Mourinho. A Liga poderá ser uma das melhores ligas de futebol no mundo», disse numa videoconferência da Soccerex.

Proença falou, também, no impacto da pandemia no futebol e perspetivou uma época «muito difícil». «A covid-19 está a alterar todas as indústrias e a do futebol também. Agora é tempo de enfrentar os grandes desafios associados a este problema. Só juntos os poderemos resolver», acrescentou.

O arranque dos campeonatos profissionais de futebol em Portugal ficou marcado pelo adiamento de três jogos: o Sporting-Gil Vicente, da Liga, o Feirense-Desp. Chaves e o Acad. Viseu-Académica, da II Liga.