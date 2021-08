O Trofense e o Mafra venceram pela margem mínima nas receções a Penafiel e Vilafranquense, respetivamente, em jogos da quarta jornada da II Liga portuguesa de futebol, esta segunda-feira.

Na Trofa, no segundo e último jogo do dia, os comandados de Rui Duarte estiveram em desvantagem ante o Penafiel, mas venceram por 2-1 para obterem o primeiro triunfo na prova.

Rui Pedro deu vantagem aos durienses aos 23 minutos, antes de João Faria e Bruno Almeida, respetivamente aos 26 e aos 63 minutos, virarem o jogo para dar os três pontos ao Trofense.

Já o Mafra bateu o Vilafranquense por 1-0 com um golo madrugador de Andrezinho, logo no primeiro minuto, num jogo marcado pelo susto com Prince Mendy, que caiu inanimado no relvado nos minutos finais do encontro.

Ainda com o Académica-Estrela por realizar, apenas a 15 de setembro, o Mafra chegou aos nove pontos, os mesmos do Feirense e Benfica B: este trio está a um ponto do líder Rio Ave. Já o Trofense é agora 10.º com cinco pontos, a um do Penafiel, oitavo com seis pontos. O Vilafranquense segue na última posição, com um ponto. Confira toda a classificação e os resultados.