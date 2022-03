O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, na conferência de imprensa após o jogo com o Sporting, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões 2021/22 e que terminou 0-0.

«Que impressão fiquei do Sporting? A mesma opinião que tinha na primeira mão, antes de jogar lá. Tenho muito respeito pelo Ruben [o técnico dos citizens trocou o nome e chamou Nuno a Amorim]. O que eles veem no campo… eu vejo que há trabalho de treinador. Desejo o melhor à equipa dele. Tinham ausências no meio-campo, como nós tínhamos atrás. Mas hoje as duas equipas jogaram com um 5-0 na cabeça. Para eles é OK, vamos tentar marcar no momento certo e para nós também, atacámos, tentámos abrir a porta para ver o que sucedia, controlámos, mas na segunda parte houve controlo em demasia. Tivemos mais oportunidades. Mas eles tiveram mais claras. Portanto, foi justo.

Chegar à final? Vamos ver o sorteio. Vai ser difícil para nós, mas para os nossos adversários também. Vamos tentar chegar à final de novo. Sim, o resultado foi o justo.»