O Vitória de Guimarães recebe o Sporting na 27.ª jornada da Liga, no Estádio D. Afonso Henriques. O jogo entre o atual sexto classificado e o segundo está agendado para as 20h30 de sábado.

«Vamos encontrar uma grande equipa, campeã nacional com todo o mérito, este ano com uma ou outra nuance, reforçou-se bem, com o 'nosso' Marcus Edwards, que é fantástico e que também dispensa apresentações, um talento impressionante, e com o Slimani que veio ajudar muito. O Sporting ficou fortíssimo, mas nós estamos no nosso melhor momento e queremos dar sequência a isso», diz Pepa.

O treinador do Vitória não poupa elogios ao trabalho de Ruben Amorim: «É uma equipa que consegue construir curto, como se viu nos golos diante de um adversário fortíssimo, o FC Porto, no Dragão, como não tem problemas em esticar o jogo 40 ou 50 metros, tem também um bom jogo interior. É fácil de identificar tantas coisas positivas, mas que é difícil anular. Mas, sentimos que estamos em condições de anular e pôr em prática o nosso jogo, que passa por termos bola, porque eles não gostam de não ter bola, e sermos competentes com ela.»

O Vitória de Guimarães vem de dois triunfos seguidos (2-1 ao Famalicão e 1-0 ao Marítimo, na Madeira): «Não podemos embandeirar em arco, fiquei satisfeito com o caráter da equipa depois de três derrotas seguidas. Tivemos uma volta olímpica com o Braga [vitória por 2-1] e foi o que foi com o Arouca [derrota em casa por 3-1]. O futebol é fértil nisto, temos que dar continuidade, ter estabilidade exibicional, temos condições para ganhar ao Sporting, mas temos que estar no melhor em termos exibicionais.»

Pepa perspetivou ainda o reeencontro com Marcus Edwards, jogador que trocou o Vitória pelo Sporting em janeiro. «É motivo de satisfação: ele tem aquele aspecto meio soneca, mas é mesmo assim, é bom miúdo, todos gostamos dele, tem um talento impressionante e não tenho dúvida que vai dar continuidade no Sporting, mas agora está do outro lado.»

«Também temos jogadores com muita magia e criatividade, e sou o primeiro a dar-lhes liberdade, mas a atitude, entrega e intensidade são inegociáveis. Vamos lutar pelos três pontos do primeiro ao último minuto como se não houvesse amanhã», remata Pepa.