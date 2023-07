Fran Navarro foi anunciado como reforço do FC Porto nesta quarta-feira e levou Pinto da Costa, presidente dos dragões, a elogiar publicamente… o presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva.

«No futebol ainda há homens de palavra e isto só é possível porque o presidente do Gil Vicente é um desses homens que infelizmente já rareiam no futebol», declarou, citado pelos órgãos do clube.

Recorde-se que, como o Maisfutebol noticiou, o acordo entre os dragões e o Gil Vicente pelo avançado espanhol foi alcançado no último dia do mercado de inverno, em janeiro.