Fran Navarro é reforço do FC Porto e assinou até 2028. O avançado espanhol chega do Gil Vicente, clube no qual marcou 21 golos na época passada.

O jogador de 25 anos, formado no Valência, esteve dois anos na equipa de Barcelos e torna-se agora no primeiro reforço confirmado para a equipa de Sérgio Conceição.

Recorde-se que, como o Maisfutebol noticiou em dezembro, Fran Navarro chegou a estar perto de reforçar o Sp. Braga, mas foi «desviado» para o Dragão no último dia de mercado, ficando no Gil Vicente até ao final da época.

Em declarações aos órgãos do clube, Navarro enalteceu o orgulho por assinar pelos dragões.

«Para mim é um dia especial. Sempre tive o sonho de representar um clube tão importante como o FC Porto e tenho de agradecer a todas as pessoas que tornaram possível estar aqui. Quando cheguei a Portugal, tive algumas dificuldades, mas pouco a pouco fui melhorando e espero agora ter mais oportunidades para demonstrar o meu valor. Espero que este ano tenhamos muitas coisas positivas», disse.

Também Pinto da Costa falou sobre um reforço que foi um pedido de Sérgio Conceição, e deixou elogios ao presidente do Gil Vicente.

«Fran Navarro é um jogador em quem nós acreditamos e que acaba de assinar contrato por vontade de Sérgio Conceição, como é óbvio. Temos muita esperança nele. Será mais um dragão a partir deste momento disposto a dar tudo pelo FC Porto e nós vamos fazer tudo para que ele seja feliz aqui. No futebol ainda há homens de palavra e isto só é possível porque o presidente do Gil Vicente é um desses homens que infelizmente já rareiam no futebol», declarou.

