Pione Sisto, extravagante jogador do Midtjylland nascido num campo de refugiados do Uganda e criado na Dinamarca, está envolvido num projeto que tem gerado alguma polémica na freguesia de Seixo da Beira, em Oliveira de Hospital.

De acordo com a revista Visão, o internacional dinamarquês comprou uma quinta com 4,7 hectares onde está instalado o autoproclamado Reino do Pineal, uma seita espiritual liderada por Martim Junior Kenny, que se dá a conhecer como Água Akbal Pinheiro.

Formada por mais de 40 pessoas e com um propósito de auto sustentabilidade, rejeitando as normas vigentes na sociedade, a comunidade pretende formar um estado soberano em Portugal.

No site oficial do Kingdom of Pineal, Pione Siste surge como «patrono fundador» do projeto. O jogador de 28 anos não atua pelo Midtjylland desde o final de agosto de 2022. Foi afastado da equipa por motivos familiares e, recentemente, o diretor desportivo Svend Graversen lamentou as dificuldades de contacto com o atleta.

«Tem sido difícil comunicar com o Pione, tivemos de fazer com os seus representantes e também não foi fácil. Não assistimos a nenhum desenvolvimento no caso e lamentamos isso. A cultura e os valores são o mais importante do clube», salientou Svend Graversen.