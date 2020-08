Depois do boicote histórico em reação ao caso Jacob Blake, afro-americano de Winsconsin que foi baleado nas costas pela polícia, os playoffs da NBA regressaram e já há mais duas equipas apuradas para as meias finais de conferência.

A Este, os Milwaukee Bucks apuraram-se ao quinto jogo com a vitória sobre os Orlando Magic (118-104).

No início do encontro, jogadores das duas equipas, treinadores e árbitros ajoelharam-se durante o hino, ao mesmo tempo que no ecrã do pavilhão passava o nome de três personalidades que morreram nas últimas horas: Cliff Robinson, antigo jogador dos Portland, Lute Olsen, que foi treinador no campeonato universitário, e o ator Chadwick Boseman, protagonista do filme Black Panther e apresentado como um amigo próximo da NBA.

Os Bucks, que traziam uma vantagem de 3-1 na eliminatória, precisavam de uma vitória apenas e conseguiram-na.

Com 17 pontos de avanço ao segundo quarto, os Bucks permitiram uma reação aos Magic, que chegaram a ficar a três pontos, perto do fim. Então, voltou a brilhar Giannis Antetokounmpo, que fechou com 28 pontos e 17 ressaltos na partida.

Na segunda-feira, os Bucks jogam já contra os Miami Heat, para a final da conferência.

A Oeste, os Lakers também carimbaram a passagem à fase seguinte ao quinto jogo. A formação de Los Angeles derrotou os Portland Trail Blazers por 131-122.

Sem Damian Lillard, os Blazers ainda ofereceram resistência, mas a dupla LeBron James/Anthony Davis somou 79 pontos levou os Lakers a ocupar a primeira vaga nas meias finais do Oeste.

LeBron terminou o jogo com o triplo duplo de 36 pontos, 10 ressaltos e 10 assistências. Davis somou 43 pontos, nove ressaltos e quatro assistências.

Os Houston Rockets venceram os Oklahoma City Thunder por 114-80, na disputa outra vaga a Oeste e lideram a eliminatória por 3-2.

James Harden foi a figura do encontro ao marcar 31 pontos em 28 minutos.