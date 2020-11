Um condutor «invadiu» o relvado do Estádio da Luz com o carro, na tarde desta terça-feira, e acabou detido.

De acordo com informações recolhidas pelo Maisfutebol, o condutor entrou normalmente no estacionamento do estádio, mas depois, ao aproveitar um portão aberto, por força dos preparativos para o jogo da Liga Europa com o Rangers, entrou com a viatura para a zona do relvado.

Não terá chegado propriamente ao centro do terreno de jogo, circulou sobretudo na zona envolvente do mesmo, mas apanhou desprevenido quem estava a trabalhar naquela zona.

A segurança reagiu depois, e o condutor procurou sair rapidamente, mas viu-se obrigado a parar nas cancelas de acesso ao estacionamento.

Perante a presença dos seguranças o condutor decidiu fechar-se no interior do veículo, mas entretanto já tinha sido chamada a polícia, que depois, perante a recusa do condutor em sair do carro, viu-se obrigada a partir o vidro.

Um agente acabou por sofrer alguns cortes, nessa altura, e por isso teve de receber tratamento hospitalar.

O condutor foi detido.