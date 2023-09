As seleções da Polónia vão boicotar os jogos frente a congéneres da Rússia, anunciou nesta quarta-feira o presidente da Federação Polaca de Futebol, respondendo positivamente a um apelo da Ucrânia.

A UEFA aprovou a readmissão de equipas russas de sub-17 nas provas europeias, uma medida que mereceu duras críticas da Federação ucraniana. Os polacos alinham pelo mesmo diapasão.

«Se as seleções russas forem autorizadas a jogar [nas provas da UEFA], as nossas equipas nacionais não as defrontarão. É a única solução possível», disse Cezary Kulesza, o presidente da Federação Polaca.