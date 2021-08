O treinador Ricardo Soares fez nesta sexta-feira a antevisão do jogo da segunda jornada da Liga, que colocará frente a frente Gil Vicente e Portimonense, no domingo. A equipa de Barcelos vem de uma vitória por 3-0 sobre o Boavista, mas o técnico gilista confessa esperar mais dificuldades em Portimão, frente à equipa algarvia que também venceu na abertura do campeonato, por 1-0 frente ao V. Guimarães.

«É uma equipa muito organizada, muito física e forte nas bolas paradas», anotou Ricardo Soares, que ainda avisou: «A nossa equipa tem vindo a crescer e queremos, objetivamente, trazer pontos de Portimão».

Quanto à composição do plantel, Ricardo Soares gostava de fechar a equipa com mais um defesa central, mas não considera ser algo urgente.

«Gosto de ter dois jogadores por posição para criar competitividade interna, todos lucram assim, a luta saudável por um lugar é ótima para o clube e, por inerência, os jogadores vão ser melhores também. A direção sabe o que pretendo, se vier ótimo, se não, conto com estes que tenho agora», disse o treinador do Gil Vicente.

Para o jogo da segunda jornada, o avançado Élder Santana está disponível, ao contrário de João Afonso e Antoine Léautey que continuam de fora por lesão.

O Gil Vicente vai até ao Algarve para defrontar o Portimonense, em jogo marcado para as 15:30 de domingo, no Portimão Estádio, com arbitragem de Rui Costa, da associação do Porto.