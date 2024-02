O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, em declarações na conferência de imprensa após a derrota em casa do Benfica (4-0), em jogo da 23.ª jornada da Liga:

Fomos com muita sede ao pote, perde-se a organização e perde-se o jogo. É assunto para falar internamente porque não é a primeira vez.

[Sobre o esquema defensivo] «Temos alternado o esquema em função das nossas necessidades. Penso que hoje, com um ataque tão móvel e com tanta qualidade do ataque do Benfica era imperativo dar mais segurança à equipa. Mas se as ações são mal executadas… reações à perda da bola ineficazes e demos de bandeja esses quatro minutos ao Benfica. Não há esquema que resista quando depois na prática ele não estava. Se repararem nos golos… foram muitos erros que equipas com a qualidade do Benfica não perdoam.

[Sobre o momento da equipa] O Portimonense tem de trabalhar semana a semana na busca dos pontos. Esta é a nossa realidade, acho que entendem o porquê. Temos mais uma mão cheia de miúdos a aparecer pela primeira vez, a dar conta de si, já a serem cobiçados, mas temos de associar isso à conquista de pontos.

Na primeira parte temos cinco boas aproximações à baliza do Trubin, temos mais alguns remates no segundo tempo, não são assim tão poucos para quem joga na Luz. A estratégia era clara, defender bem. Não concedemos muitas oportunidades ao primeiro tempo ao Benfica. Foram quatro minutos que fizeram descambar o jogo.»