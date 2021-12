O novo treinador do Famalicão, Rui Pedro Silva, sublinhou esta segunda-feira que o mais importante «é construir uma equipa» e fazer sobressair a qualidade dos jogadores, afirmando que encontrou um «plantel triste», mas também que aceitou o projeto «de olhos fechados».

«Enquanto treinador e equipa técnica, somos ambiciosos. É um clube que tem um projeto e, pelos dois dias que estive aqui, percebi que há uma paixão muito grande. São fatores decisivos na escolha do projeto. Aceitei de olhos fechados, senão não estaria aqui para dirigir um jogo com dois dias», referiu o sucessor de Ivo Vieira, na primeira conferência de imprensa no clube famalicense.

«Encontrei um plantel triste, cabisbaixo, mas seria de estranhar se encontrasse um plantel contente, a dançar e a cantar, depois de não conseguir ganhar jogos. Mas também encontrei um plantel que me recebeu bem, a tentar receber o máximo de ideias possíveis. É um plantel que está num momento de reação e que quer receber as informações que eu possa passar», salientou o técnico de 44 anos, antigo adjunto de Nuno Espírito Santo e de Jesualdo Ferreira, lembrando o passado com ambos.

«Comecei a gatinhar com o professor Jesualdo, trabalhei com ele durante oito anos e foi o momento em que mais aprendi no futebol. Depois, tive a felicidade de trabalhar com o Nuno e recolhi o melhor de cada um deles. Falo com eles constantemente, não é por ter aceitado este projeto que falei particularmente. Gosto imenso de falar com o professor Jesualdo», partilhou o técnico do atual 16.º classificado da I Liga, naquela que foi também a antevisão ao jogo com o Portimonense, para os oitavos de final da Taça de Portugal.

«Estou aqui para construir uma equipa, com princípios, regras, um plano definido e espero conseguir isso. O Portimonense tem sido um adversário complicado para o Famalicão, tem tido sucesso, mas estamos preparados», assegurou o treinador, acrescentando que «é um jogo especial, da Taça, do tudo ou nada». «Espero obviamente que os jogadores percebam que não há momento para recuperar. É para terminar o jogo e dizer que fizemos tudo o que era possível», rematou.

O Famalicão-Portimonense joga-se a partir das 20h45 de terça-feira, num jogo que é arbitrado por Manuel Oliveira e que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.