Declarações de Jorge Costa, treinador do AVS, em conferência de imprensa, após a vitória por 1-2 frente ao Portimonense, na primeira mão do play-off de acesso à I Liga, disputada este sábado, 25 de Maio, em Portimão.

[Ainda nada está feito, mas a eliminatória ficou bem encaminhada…]

Estamos no intervalo. Isto não é um chavão: é o que é. Acho que a eliminatória está completamente em aberto. Partimos em vantagem, mas temos ainda mais 90 minutos para dar continuidade àquilo que fizemos hoje e para melhorar aquilo que fizemos de menos positivo.

Deu-nos confiança porque percebemos que nos conseguimos bater de igual para igual com qualquer equipa.

[O que será mais correto fazer na segunda mão? Defender a vantagem?]

Não. Hoje foi muito mais mérito nosso do que demérito do Portimonense. A maneira como nos apresentámos em campo surpreendeu de tal forma que, ao intervalo, tiveram de alterar algumas coisas.

O Portimonense é uma excelente equipa, muito bem orientada, com jogadores de qualidade, alguns muito acima da média e por isso é que não me estão a ver aqui com uma cara muito feliz porque estamos no intervalo da eliminatória.

Primeiro temos de fazer uma boa viagem de regresso: a Vila das Aves é longe. Depois, descansar e perceber a melhor forma de fazermos algo que queremos muito e que seria histórico.

[O facto de o Portimonense ser da Primeira Liga e ter essa pressão pode jogar a favor do AVS?]

São questões mentais. Honestamente, eu não consigo entrar na cabeça das pessoas. Eu falo por experiência própria porque houve um ano, em que o Paços de Ferreira foi à Liga dos Campeões, tem três treinadores, eu sou o último e disputámos um play-off contra o Desportivo das Aves.

Nós éramos uma equipa de Primeira e ganhámos. O que é verdade é que a grande diferença é que o Portimonense tem algo que eles querem guardar muito e nós queremos roubar [a presença na Primeira Liga].