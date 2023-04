O Portimonense está de luto pela morte do antigo presidente Manuel João, revelou esta quinta-feira o clube algarvio, recordando a «liderança carismática e espírito empreendedor» do antigo dirigente.

«O presidente Fernando Rocha, toda a estrutura e família do Portimonense Sporting Clube, lamenta a partida de um grande líder e figura emblemática. Foi com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento do nosso estimado presidente Manuel João, que tanto dedicou ao nosso Portimonense ao longo de anos», escreveu o clube de Portimão, em comunicado.

Manuel João, que morreu aos 82 anos, liderou o Portimonense entre 1978 e 1994, num período marcado pela única presença do Portimonense nas competições europeias, na Taça UEFA, em 1985/86, tendo sido eliminado pelo Partizan, da então Jugoslávia, na ronda inaugural.

«Ao longo do seu percurso, deixou uma marca indelével na história, tendo sido um incansável defensor dos nossos valores e da nossa identidade. A sua dedicação e o seu empenho foram fundamentais para a evolução do clube, ajudando-o a tornar-se numa das referências do desporto nacional», realça a nota de pesar divulgada pelo clube.

O clube destaca ainda que «a sua liderança carismática e o seu espírito empreendedor foram uma inspiração para todos os que trabalharam com ele e para todos os que partilham a paixão pelo Portimonense Sporting Clube» e que o seu legado, «feito de conquistas, desafios superados e trabalho árduo, será sempre lembrado como uma fonte de inspiração e motivação para as gerações futuras».