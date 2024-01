O Portimonense anunciou esta sexta-feira a contratação do central brasileiro Thiago Dombroski Moreira, que chega por empréstimo do Coritiba.

O acordo inclui um empréstimo do defesa de 21 anos até ao final da corrente temporada, mais da temporada 2024/25, ficando o clube algarvio com opção de compra.

Thiago Moreira, formado no Coritiba, mas já com passagens pelos escalões de formação do São Paulo e da Portuguesa, também tem nacionalidade polaca.