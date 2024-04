A FIGURA: Maracás

Num jogo em que o Moreirense não se exibiu ao nível de outras partidas, foi Maracás um dos heróis, ao desatar o nulo numa altura em que o Portimonense estava muito melhor. Titular no eixo da defesa com um “novo” parceiro (Marcelo em vez de Carlos Ponck), Maracás marcou o primeiro golo do encontro, num cabeceamento já ao minuto 76. Foi muito solicitado – devido ao grande pendor atacante que o Portimonense demonstrou essencialmente na segunda parte – mas deu sempre conta do recado.

O MOMENTO: de cabeça, contra a corrente do jogo (76m)

O Portimonense-Moreirense de hoje teve vários momentos capitais. Além de três golos anulados (dois para os algarvios, um para os visitantes), houve ainda um lance de possível penálti para o Portimonense que levou Cláudio Pereira a ir ao VAR. Mas o grande momento acabou por ser o golo de Maracás, ao minuto 76, numa altura em que o Moreirense estava remetido à defesa e a tentar segurar o empate.

OUTROS DESTAQUES:

João Camacho:

De certa forma, redimiu-se do golo anulado ao Moreirense, onde estava em fora de jogo, antes de servir Matheus. É que a vitória dos visitantes ficou selada já em tempo de compensação com um grande golo de Camacho: um chapéu a Nakamura, de ângulo apertado, que nada pôde fazer. A par de Maracás, foi um dos homens do jogo.

Tamble:

Via-se que o jovem avançado do Portimonense queria muito marcar. O lance do primeiro golo anulado, em que se fez à bola, mas estava em fora de jogo, mostra-o bem. Na segunda parte, desapareceu um pouco da partida.

Matheus Aiás:

Não tem sido titular no Moreirense, mas hoje foi chamado por Rui Borges ao 11 inicial para a visita ao Portimonense. O extremo brasileiro disse “presente” e correspondeu à aposta. Marcou um golo, que foi anulado por fora de jogo do colega João Camacho no início da jogada, e sempre que foi solicitado mostrou-se em bom plano.