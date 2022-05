O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, em declarações aos jornalistas após a vitória por 1-0 no terreno do Marítimo:

«Se formos ver com rigor acho que tivemos mais situações de golo que o Marítimo, que tem uma equipa muito bem trabalhada. Acho que foi um jogo muito competente e uma vitória merecida.

Na primeira parte, estivemos muito fortes a limitar o Marítimo, criámos situações, tivemos a bola na trave pelo Shoya [Nakajima], mas acho que a segunda parte foi mais completa.

[Balanço da temporada] O Portimonense é um clube vendedor. É um clube que aposta muito na juventude e visa vender. O objetivo principal é manter o clube na I Liga, que é a maior montra para estes atletas se mostrarem.

De um ano para o outro perdemos jogadores importantíssimos o Dener, Koki Anzai e o Maurício e refizemos a estrutura defensiva da equipa, mas durante a época perdemos o Beto, o Fali [Candé], o Aylton [Boa Morte], o Ricardo [Ferreira] e ainda em abril o Lucas Possignolo.»