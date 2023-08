[Estar a perder por dois, aos 10 minutos, dá cabo de uma equipa?]

Antes de mais, quero agradecer o apoio do público. Mesmo na adversidade, apoiou a equipa e acho que, todos juntos, vamos sair deste mau começo de campeonato.

Não é fácil sofrer um auto-golo logo ao princípio. A equipa ainda reagiu, mas sofremos um golo da maneira como foi. Praticamente, as três vezes que o Boavista foi à baliza fez os golos, o que criou alguma instabilidade. Mas penso que, depois, na segunda parte, tivemos sempre por cima do jogo. A equipa teve alma, vontade, e tenho a certeza de que a vai fazer já um bom resultado frente ao Arouca e acredito que vamos dar a volta à situação.

[Em dois jogos, sofrer nove golos e marcar um não estaria nas vossas expetativas...]

É claro que não: todas as equipas querem começar o campeinato de outra maneira. Devo também dizer que, nesta semana, tivemos algumas adversidades, com baixas para este jogo, mas ninguém quer começar assim o campeonato. A maneira de sair [disto] é com trabalho, dedicação e com os adeptos que, mesmo com a equipa a perder, apoiaram a equipa hoje. Acho que, todos juntos, vamos conseguir sair desta situação.

Tivemos lesões: do Pedrão e do Jasper. Tentámos que a equipa ficasse estável, mas estar a perder 0-2 aos 10 minutos... A reação da segunda parte foi boa e este é o caminho para darmos a volta.

[Há coisas positivas a tirar, como a entrada do Hélio?]

Sem dúvida. Há coisas positivas a tirar, jogadores que entraram bem, boas atitudes.

[O que foi dito ao intervalo à equipa?]

Simplesmente para terem orgulho e pensarem nas pessoas de que gostam, nas pessoas que o apoiam e a equipa juntou-se porque acreditava que, mesmo a perder 0-3, podia dar a volta. Tivemos oportunidades para fazer mais cedo o golo e talvez pudesse ser diferente. A equipa mostrou alma na segunda parte e esse é o caminho.