A FIGURA: Paulinho

Com Pote a recuar para o meio campo, Paulinho foi chamado ao 11. Digamos, que foi um jogo à Paulinho: o ponta de lança pouco tinha aparecido no jogo, até chegar aquele minuto 80. De calcanhar, o internacional português deu os três pontos a um Sporting que começará 2024 na liderança. No final, ouviu os adeptos leoninos a entoarem o tradicional cântico de apoio.

O MOMENTO: De calcanhar para a liderança (80m)

O Sporting tinha alcançado a vantagem, com um golo de Gyokeres, mas o Portimonense, pouco depois, empatou. O jogo caminhava para o final e os leões precisavam urgentemente de marcar para não deixar escapar o Benfica no topo do campeonato. E, aí, apareceu o calcanhar de Paulinho.

OUTROS DESTAQUES:

Morita:

Que grande jogo do internacional japonês. Importante tanto a defender, como a atacar, Morita encheu o campo esta noite, em Portimão. O lance do segundo golo começou nele, com um bom passe para Nuno Santos. Não há duvidas de que Morita fará muita falta a este Sporting enquanto estiver na Taça Asiática, já em Janeiro, ao serviço do Japão.

Adán:

Muito se tem falado da falta de segurança que Adán tem dado ao Sporting esta época. As exibições não têm sido as melhores, mas, hoje, o guarda-redes foi uma das chaves da vitória. Aquela defesa, ao minuto 85, com Hélio Varela isolado, impediu o empate, num momento crucial.

Pote:

Bom jogo do médio português. Descobriu Gyokeres, no primeiro golo, com um grande cruzamento que encontrou o avançado sueco. Saiu lesionado, dando lugar a Bragança, e foi do banco que viu o Sporting alcançar a vitória.

Filipe Relvas:

O Portimonense esteve sempre muito sólido na defesa e uma das chaves dessa organização foi Filipe Relvas. Carimbou a boa exibição com um golo, em que se superiorizou à marcação de Gyokeres.