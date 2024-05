Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Sporting em Alvalade por 3-0:

«Sabíamos que este jogo seria difícil. O Sporting tem muita qualidade. Quisemos segurar as iniciativas do Sporting e sair com algumas bolas para a frente. Nas jogadas mais bonitas do Sporting conseguimos resolver. Depois, sofremos golos de formas caricatas, sobretudo no segundo e terceiro golo que sofremos.»

[O que é que não permitiu que o Portimonense criasse perigo junto da baliza do Sporting?]

«O que não permitiu foi a qualidade com que o Sporting ataca e defende. Há uma diferença de qualidade muito grande entre as equipas. Conseguimos desequilibrar pelos flancos quatro ou cinco vezes na primeira parte, mas o Sporting consegue recuperar a forma como defender.

Numas situações precipitámos muito o passe na profundidade, mas isso também tem a ver muito com a forma muito competente com que o Sporting tapa as linhas de passe. Sei que atacámos pouco, mas isto faz parte deste tipo de jogos.

Acreditamos que vamos resolver a nossa situação na tabela classificativa.

[Experiência do Portimonense na luta pela permanência pode ser uma mais-valia nesta reta final?]

«Se a memória de todos for boa, devem recordar-se do que eu disse à segunda ou terceira jornada. Não me surpreende andar nesta briga no final do campeonato. Conheço a Liga muito bem e os jogadores todos da Liga. Queríamos ter conquistado mais pontos, os quatro jogos anteriores foram muito bons e podíamos ter resolvido. (…) São pontos que hoje nos fazia muita falta. Se não se resolver no campeonato, resolve-se no play-off. Esta é a nossa realidade. Quem investiu muitos mais milhões tem outra responsabilidade que nós não temos, mas vamos lutar até ao último segundo.»