Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa, após vitória nas grandes penalidades (4-2) frente ao Famalicão:

«A análise é fácil de fazer. Houve um jogo quando estava 11 para 11 e outro quando estávamos em inferioridade numérica. Optei por uma estratégia que nos mantivesse o resultado favorável. Sofremos um golo onde não podíamos sofrer, de canto.

Não estavam reunidas as mínimas condições para o Portimonense continuasse na Taça. Jogamos anteontem, fizemos a recuperação, e viemos para cima numa viagem de oito horas. Amanhã só há dois jogos e há ali um intervalo em que podíamos jogar. Fizemos muitas alterações no onze e ainda levamos com o castigo de jogar com dez.

Estava bonito quando estava 11 para 11 e depois fooi um jogo de estratégia e tático, onde fizemos pela vida. Qualquer coisa que eu diga não é suficiente para enaltecer a postura e espírito de sacrifício dos jogadores.

[é mais difícil defrontar um treinador ‘desconhecido’?] O Rui não é um desconhecido, já trabalhou com excelentes treinadores. É a primeira oportunidade para liderar um projeto. É difícil porque não temos jogos anteriores para analisar a equipa, como por exemplo nos lances de bola parada. Ele não teve muito tempo para treinar e a dúvida era se optava por uma linha de três ou de quatro.

[vitória mais importante por ser da forma que foi?] Todas as vitórias motivam, mas o facto de termos feito sete alterações de certeza que nos vai dar ganhos porque aumenta a competitividade interna. Os que jogaram deram uma excelente resposta.

[exibição de Payam] Temos quatro excelentes guarda-redes. Tenho também o Ricardo Ferreira e o Nakamura e é um excelente guarda-redes. O Payam é uma presença assídua na seleção do Irão, mas o Samuel tem estado tão bem. É uma posição onde tenho uma dor de cabeça e qualquer um dá-me garantias.

[Portimonense sonha chegar à final] Temos de fazer oito horas até Portimão. Não temos o Carlinhos para Alvalade, perdemos o Aylton, e temos de pensar no Sporting. A seu tempo pensaremos na Taça. Temos de ter sorte no sorteio para poder chegar longe, mas não existem jogos fáceis. Estamos a fazer um ótimo campeonato e Taça, mas pés assentes no chão. Nada está feito e quem adormece dá-se mal. O alerta para os jogadores é humildade, foco e disciplina que nos trouxe até aqui para podermos continuar a caminhar com passes firmes».