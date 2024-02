A FIGURA: Hélio Varela

Foi um perigo à solta no jogo de hoje. Hélio Varela é um dos elementos do Portimonense que mais desequilibra as defesas adversárias e mostrou o porquê na partida frente ao Vitória. Essencialmente na segunda parte, provocou vários calafrios a Manu e Bruno Gaspar. Esteve perto do golo no primeiro tempo e fez vários cruzamentos perigosos na segunda. Um deles acabaria por resultar na assistência para o golo de Guga.

O MOMENTO: Penálti revertido nos descontos e empate no final (90+4m)

O Portimonense tinha conseguido chegar ao merecido empate e o resultado era incerto. O Vitória tinha tido uma boa ocasião para marcar, ao minuto 90, por Nelson Oliveira, mas o internacional português não foi capaz de marcar. Já perto do final, aos 90+4m, Berto fez falta sobre Nuno Santos e o árbitro assinalou penálti. O Vitória ia dispor de uma ocasião soberana para ganhar o jogo… mas o VAR reverteu a decisão. A falta foi fora da área e o empate manteve-se até ao final.

OUTROS DESTAQUES:

Charles:

O guarda-redes do Vitória foi um dos melhores elementos em campo, na equipa de Álvaro Pacheco. Somou um par de boas defesas na primeira parte e outras tantas na segunda. Foi aguentando a vantagem. Não tivesse acontecido o golo de Guga, aos 80m, e Charles teria sido o melhor em campo.

André Silva:

Mais um golo para o avançado que já leva quatro jogos consecutivos a marcar. Apesar da concorrência de Nelson Oliveira, que chegou no mercado de Inverno, é atualmente o melhor ponta de lança que o Vitória tem ao seu dispor.

Relvas:

Mais um bom jogo do central do Portimonense. À solidez defensiva, somou hoje duas boas oportunidades para marcar na segunda parte. Na primeira, Charles defendeu-lhe o cabeceamento; na segunda, Tomás Ribeiro impediu o golo em cima da linha. Apesar da juventude, é um dos esteios deste Portimonense.