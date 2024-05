O FC Porto deu seguimento, esta sexta-feira, à preparação do dérbi com o Boavista, ainda com quatro jogadores no boletim clínico.

João Mário, Pepe, Marcano e Zaidu continuam com problemas físicos e realizaram tratamento às respetivas lesões.

Os dragões voltam a trabalhar no Olival na manhã de sábado e, a partir das 12h00, Sérgio Conceição vai projetar o jogo com o Boavista, da 33.ª jornada da Liga, marcado para domingo, às 20h30.