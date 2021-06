Mehdi Taremi foi titular na partida da seleção iraniana frente ao Cambodja que terminou em goleada: 10-0 para o Irão.

O avançado do FC Porto, que integra o onze do ano da Liga, marcou um dos 10 golos da partida, a contar para a sétima jornada do apuramento asiático para o Mundial de 2022.

Taremi marcou aos 27 minutos e saiu ao intervalo, quando o resultado estava em 4-0.

Além do avançado, o guarda-redes Amir, do Marítimo, foi titular nesta partida. O Irão está no primeiro lugar do grupo C da qualificação.