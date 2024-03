Abel Ferreira foi distinguido, esta terça-feira, com o «Prémio Vítor Pereira», entregue pela Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).

No momento da entrega do troféu, o técnico do Palmeiras deixou uma dedicatória ao próprio Vítor Oliveira, antigo jogador e treinador, que faleceu em novembro de 2020.

«Vinha com a ideia de partilhar o prémio com todos os treinadores, mas, se me permitem, vou dedicá-lo a Vítor Oliveira, porque representa aquela última frase que ali disse: é o homem que se é, que se triunfa no profissional que se quer ser», referiu Abel Ferreira, que ao serviço do Palmeiras desde 2020, já conquistou nove troféus, um recorde no emblema de São Paulo.

À margem da cerimónia, Paulo Sousa, atualmente sem clube, deixou a certeza de que um novo projeto se avizinha, precisamente na próxima temporada. Natural de Viseu, local onde se realizou esta iniciativa, por parte da ANTF, o técnico admitiu que tem estado mais ligado à família, antes de embarcar numa nova aventura.

«Neste momento, a família é o mais importante, ajudo quem realmente tem necessidade, para poder depois iniciar um projeto no arranque da próxima temporada. Mesmo sem estar no ativo mantenho a exigência, que é constantemente ir aprendendo, analisando, observando, para poder evoluír», explicou Paulo Sousa, que está sem clube, desde que deixou a Salernitana, em outubro do ano passado.