O selecionador nacional, Fernando Santos, igualou o número de jogos de Luiz Felipe Scolari à frente da seleção portuguesa.

Em declarações à RTP 3 após o empate com a Espanha, no José Alvalade, o técnico foi colocado perante o facto de vir a tornar-se no selecionador com mais jogos de sempre por Portugal e, questionado sobre o que lhe falta fazer na seleção, foi perentório: «O que falta cumprir? Ganhar o Campeonato do Mundo.»