Pelo segundo dia consecutivo, o selecionador nacional, Fernando Santos, pôde contar no relvado com os 26 jogadores convocados para o Euro 2020, na tarde desta terça-feira, na Cidade do Futebol.

No período aberto à comunicação social, os atletas da seleção de Portugal, que vai defender o título europeu conquistado em 2016, fizeram alguns exercícios de aquecimento com bola.

O dado curioso na véspera do jogo de preparação com Israel, que tem como palco o Estádio José Alvalade, é que este é o dia que marca o início da concentração da comitiva nacional para o Euro 2020. Todos os atletas passam a ficar concentrados na Cidade do Futebol, em Oeiras, deixando assim o regime livre de poderem voltar a casa após o dia de trabalhos.

A seleção vai para Alvalade na quarta-feira para o jogo com Israel, volta depois para a Cidade do Futebol e viaja posteriormente para a Hungria, onde joga na próxima terça-feira a primeira jornada da fase de grupos contra a nação magiar, em Budapeste.