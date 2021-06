Depois de sete jogos consecutivos a marcar pela seleção nacional, entre setembro de 2019 e setembro de 2020, em que fez até um póquer (Lituânia), um hat-trick (também à Lituânia) e um bis à Suécia, Ronaldo apenas marcou dois golos pela seleção nacional nos últimos nove jogos.

Para o compatriota Rúben Neves, estes registos pouco dizem acerca da capacidade do jogador da Juventus. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro particular com Israel, de preparação para o Euro 2020, o médio defendeu que Ronaldo tem o golo consigo e que «vai responder dentro de campo.»

«O Cristiano [Ronaldo] tem o golo com ele, não é uma questão. Claro que pode acontecer num ou noutro jogo não marcar, mas com o Cristiano podemos sempre contar com golos. Já o demonstrou várias vezes, melhor jogador do mundo, temos a sorte de poder contar com ele em mais uma competição, acho que isso é uma pergunta que ele vai responder dentro de campo», afirmou Rúben Neves, esta tarde, antes de mais um treino da seleção, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal defronta Israel às 19h45 desta quarta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.