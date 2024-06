José Fontelas Gomes está a considerar uma recandidatura à presidência do Conselho de Arbitragem, tendo afirmado que vai refletir sobre o assunto depois de contactar sócios e delegados da Assembleia Geral do organismo.

«Informei esta semana o presidente da FPF, Fernando Gomes, de que vou utilizar o período de descanso das provas futebolísticas para efetuar um conjunto de conversas com sócios e delegados da AG da Federação Portuguesa de Futebol», destacou, este domingo, à agência Lusa.

«Aproveitarei também para partilhar a minha visão para a arbitragem, em particular, e para o futebol profissional, nacional e distrital, futsal, futebol de praia e walking football em geral. Creio que este período – praticamente sem competições – é o mais adequado para este processo de avaliação que me permitirá compreender, também, o entusiasmo e energia de quem terá nas mãos a definição do futebol nos próximos anos», registou o presidente do Conselho de Arbitragem da FPF.

Fontelas Gomes referiu ainda que só após a realização destes contactos é que considera um «posicionamento no próximo ato eleitoral da Federação Portuguesa de Futebol», concluindo a afirmação com uma certeza: «A minha decisão, seja ela qual for, será tomada de forma independente e livre e resultará de um processo de reflexão individual».